Meteo, le previsioni di domani giovedì 22 novembre

La perturbazione che ha portato forte maltempo nel Sud Italia nella giornata di martedì, ha oramai esaurito i suoi effetti. Il tempo si mantiene variabile sul nostro Paese in un contesto tipicamente autunnale. Le nebbie, a tratti molto insidiose, hanno fatto la loro comparsa in Pianura Padana. Piogge intermittenti hanno interessato la fascia tirrenica, dalla Liguria alla Calabria. Giovedì sarà un’altra giornata di tregua in attesa di un nuovo forte peggioramento previsto venerdì con piogge intense e neve in montagna.

Le previsioni al Nord

Tempo variabile sulle regioni settentrionali con nubi irregolari in Liguria e sulla Val Padana. Sole splendente sulle Alpi. Nuvolosità compatta al mattino sulla Pianura Padana ma senza piogge significative. Le temperature si manterranno stabili con massime comprese tra 8 e 13 gradi.

Le previsioni al Centro

Pausa asciutta su tutte le regioni centrali con nuvolosità variabile e ampie schiarite. Addensamenti più evidenti ma senza precipitazioni sono previsti sull’alta Toscana. Deboli piogge al mattino sul Lazio. Venti deboli e temperature massime comprese tra 12 e 17 gradi. Le città più calde saranno quelle del versante tirrenico con 17 gradi a Roma e Latina e 16 a Grosseto e Livorno. Più fresco sull’area adriatica.

Le previsioni al Sud

Gli ultimi piovaschi sono previsti sulla fascia tirrenica e sul messinese in Sicilia. Piogge sono attese anche in Sardegna tra Oristano e Sassari. Poco o parzialmente nuvoloso il tempo sulle altre regioni. Ampi spazi soleggiati sono previsti in Abruzzo, Puglia, Calabria e, nella seconda parte del giorno, Sicilia. Temperature elevate e comprese tra 15 e 19 gradi.