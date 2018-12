Martedì 13 novembre alle 18 viene proiettato a Montecitorio Sulla mia pelle, il film di Alessio Cremonini che racconta la storia di Stefano Cucchi (LA SUA STORIA). Un’iniziativa promossa dal presidente della Camera, Roberto Fico: "Ritengo sia molto importante che la Camera ospiti questa proiezione. Quella di Cucchi è una storia di violenza e di ricerca della verità, che interessa e coinvolge tutti noi. Di una verità, e non è la sola, che lo Stato deve restituire ai familiari, prima di tutto, ma anche a sé stesso", afferma. Alla proiezione saranno presenti il regista e Ilaria Cucchi, sorella del geometra romano (ILARIA CUCCHI OSPITE A SKY TG24). Assente invece il vicepremier Matteo Salvini: "Domani sono molto impegnato", ha risposto il leader leghista a chi gli ha chiesto se avrebbe preso parte alla proiezione. "Il presidente della Camera fa le sue scelte", ha aggiunto parlando dell’iniziativa. Ma il film lo ha visto? "Non ho molto tempo per andare al cinema", la replica.

Fico: "La verità è fonte di legittimazione di uno Stato"

Il presidente della Camera ha parlato pure del processo in corso sul caso Cucchi. "La verità – ha detto - è sempre fonte di legittimazione di uno Stato, delle sue istituzioni e dei suoi apparati di sicurezza. Per questo bisogna andare avanti fino in fondo in questo processo, senza timori, perché quando lo Stato scaccia le sue ombre, i cittadini ritrovano la fiducia, la nostra comunità diventa più coesa e riesce a guardare al futuro con più serenità". La presentazione del film viene trasmessa in diretta webtv sul sito della Camera.

