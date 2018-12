Il maltempo non dà tregua a Portofino. Nella piazzetta, cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle piogge cadute tra ieri e oggi che hanno fatto gonfiare il rio Fondaco, che per raggiungere il mare corre sotto il selciato a ciottoli della piazza. L'area è stata interdetta. Il borgo frequentato da molti vip è isolato dal 29 ottobre, quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce Portofino a Santa Margherita Ligure. Il paese da allora è raggiungibile solo dal mare.

Problemi anche all'interno del Palazzo Comunale

"Durante la notte - spiega il sindaco Matteo Viacava - i temporali hanno gonfiato i torrenti e il rio Fondaco ha sfondato la pavimentazione della Piazzetta". I cedimenti sono in piazza Martiri dell'Olivetta e in via Roma. I militari del Genio stanno provvedendo alla sistemazione. Problemi anche all'interno del Palazzo Comunale dove nell'ingresso, gli impiegati municipali, si sono adoperati per asciugare con fogli di giornale e carta il pavimento allagato.

La frana a Santa Margherita

Piogge e smottamenti continuano a causare danni in tutta la Liguria dove è stata diramata l'allerta gialla: stamattina una frana, dovuta al cedimento di un muro di contenimento vicino alla stazione di Santa Margherita, ha causato l’uscita dai binari del primo carrello di un treno regionale. Nessun ferito.

Data ultima modifica 09 novembre 2018 ore 12:45