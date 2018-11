"Simona è alta, magra, bionda (coi capelli rasta), occhi azzurri". Gli amici, su Facebook, descrivono così Simona Carpignano, la 30enne di Taranto dispersa, dopo il crollo degli edifici nel centro di Marsiglia, il 5 novembre. La ragazza era arrivata nella città francese sei mesi fa, per specializzarsi nei suoi studi e cercare un lavoro. Aveva trovato una sistemazione al terzo piano del numero 65 di rue d'Aubagne. In città, dopo il crollo, è arrivato suo padre: "Fino ad ora non ci sono notizie di Simona", ha spiegato.

La laurea in lingue e il trasferimento a Marsiglia

Nata il 14 luglio del 1988 a Taranto, Simona si è diplomata al Liceo classico "Aristosseno" e poi si è laureata in lingue. A Marsiglia sperava di trovare lavoro e - stando ai suoi conoscenti - aveva l’obiettivo di conseguire un master in economia sociale. Sulla sua pagina Linkedin risulta iscritta alla Aix-Marseille Université. "È una ragazza geniale", ha raccontato un barista francese che la conosce, come scrive Repubblica.

L'appello degli amici di Simona sui social

Sul suo profilo Facebook, nel campo dedicato al nome si legge: “Simona Carpignano (Sorriso)”. "Perché il sorriso di Simona - spiegano i suoi amici, a Taranto - è quello che ti rimane dentro". Da quando non si hanno più notizie di lei, sono molti gli amici che sui social network hanno scritto appelli perché venga ritrovata. "Speriamo in un miracolo”, scrive un'amica. "Io sono cresciuta con Simona, stava sempre a casa mia”, dice un’altra. Un altro amico ancora, Luca, attivista dell'ambientalismo tarantino ha ricordato che la ragazza “è grande amante della sua terra”.