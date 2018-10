Maltempo: allerta rossa su Veneto e Friuli, tromba d’aria a Genova

Non si ferma l’ondata di maltempo che sabato ha iniziato a investire le regioni del Nord e la Toscana e si è poi spostata verso Sud. La Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per il Friuli Venezia-Giulia e il Veneto, mentre a Genova si sono registrate raffiche di vento fino a 90 km/h che, riporta Liguriaoggi.it, hanno provocato il crollo di rami e cartelloni stradali. Disagi anche a Roma, Messina e Napoli, dove tutti gli aliscafi sono bloccati. (LE PREVISIONI)

La tromba d’aria in Liguria

Secondo il quotidiano locale, il picco massimo delle raffiche di vento nel capoluogo ligure è stato registrato a Punta Vagno, ma ci sono stati diversi danni anche nella zona di San Teodoro. Ma le raffiche hanno investito anche la Liguria centro-levante: a Fontana Fresca di Sori il vento ha raggiunto i 139.3 km/h e a Casoni di Suvero i 133 km/h, mentre i sensori sul monte Pennello hanno registrato 122 km/h.

Genova in allerta arancione ma senza criticità

Tuttavia è passata senza grosse criticità la notte a Genova e in Liguria, dove da ieri alla 20 la protezione civile aveva diramato l'allerta arancione, che durerà fino alle 15 per poi diventare gialla fino a mezzanotte. L'allerta arancione interessa parte della provincia di Savona e quelle di Genova e La Spezia, mentre nell'Imperiese è gialla e resterà tale fino alle 24. Nel capoluogo ligure l’attenzione è alta sui torrenti Bisagno e Polcevera: il primo in passato ha provocato delle vittime, il secondo passa sotto i resti di ponte Morandi e nel greto ha le macerie del viadotto crollato. Nella notte è piovuto molto anche nell'entroterra savonese e nel levante ligure, in particolare tra Monterosso, nelle Cinque Terre, e Sesta Godano, dove in un'ora sono caduti 75 millimetri di pioggia. A causa del maltempo sono state rinviate anche tre partite del campionato di Serie D: Savona-Lecco, Fezzanese-Bra e Lavagnese Inveruno. Chiusa, su indicazione del pluviometro, la strada provinciale della Ripa a Vezzano Ligure dove sono in corso lavori di messa in sicurezza del versante. Chiusa anche la statale Aurelia a Arenzano, come avviene sempre in caso di allerta, perché continuano i lavori di messa in sicurezza di un costone roccioso.

Forti piogge in Friuli

In Friuli le forti piogge stanno causando disagi e dissesti idrogeologici nei comuni di Ovaro, Forni Avoltri e Sauris. Alla centrale operativa della Protezione civile regionale sono arrivate segnalazioni di alberi caduti a causa del vento a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine).La strada regionale 251 della Valcellina è stata interrotta a livello precauzionale poco dopo Barcis (Pordenone) per l'esondazione del torrente Cellina ed è stato attivato il protocollo d'emergenza con le forze dell'ordine di Belluno, che, in caso di emergenza, assicureranno gli interventi attraverso Longarone.

Disagi limitati in Veneto

Nessuna conseguenza grave, per ora, in Veneto, dove nella notte tra sabato e domenica si sono abbattute piogge a tratti intense soprattutto nelle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale. In alcuni casi, ha fatto sapere la Protezione civile regionale, si è trattato di fenomeni di forte intensità, in particolare l’una e le due di notte a Col di Pra' (circa 19 mm) e a Sappada (17 mm). Le precipitazioni dalla mezzanotte sono comprese mediamente tra 1 e 10 mm sulla pianura settentrionale, 15-30 sulla fascia pedemontana, con massimi intorno ai 40 mm nel Trevigiano (Follina) e oltre i 40 sulle zone montane, con massimo di circa 203 mm nel bellunese registrati dalla stazione di Soffranco, seguiti dai circa 171 mm registrati a Col di Prà e 138 a Sappada. Altri accumuli significativi si sono registrati sulle Prealpi vicentine con massimo di circa 144 mm a Passo Xomo (Posina) e 135 mm a Rifugio La Guardia (Recoaro).

Smottamenti e monitoraggio dei torrenti in Veneto

I vigili del fuoco del sono impegnati per una serie di interventi per piccole frane e smottamenti nella Provincia di Belluno: operazioni sono in corso lungo la SR48 ad Alverà di Cortina d'Ampezzo per l'osservazione del torrente Bigontina e lungo la SR203, nella frazione di La Muda a La Valle Agordina, per uno smottamento. Una frana si è verificata a Zoppè di Cadore. Altri interventi sono in corso per il prosciugamento del torrente a Valcozzena di Agordo, a Limana per lo scoperchiamento di un tetto. Squadre anche a Taibon, per il monitoraggio del territorio dopo il rogo dei giorni scorsi.

Disagi a Roma e situazione critica sul litorale

Il vento forte è arrivato anche a Roma e provincia, dove sono stati segnalati tegole e rami caduti oltre ad alberi, insegne pubblicitarie e pali pericolanti: all'alba a Valmontone, vicino alla Capitale, un albero è caduto su un'auto ferendo il conducente. Critica anche la situazione sulla costa del litorale romano a causa della forte mareggiata in corso da diverse ore, specialmente a Ostia, a Fregene sud e al confine con Focene. Alcuni stabilimenti balneari sono circondati dalle onde e in alcuni casi l'acqua ha superato le barriere allestite dai concessionari. Nel frattempo, per il forte vento, a Fiumicino sono cadute alcune paline segnaletiche.

Aliscafi bloccati a Napoli

Problemi anche a Napoli, dove gli aliscafi sono fermi nei porti per effetto del forte vento di scirocco che imperversa nel Golfo da ieri sera. Tutti gli aliscafi delle compagnie private Caremar e Alilauro, per Ischia e Procida, diretti a Napoli e viceversa, sono bloccati. Problemi anche nei collegamenti con Capri. Finora regolari solo i traghetti.

A Reggio Calabria un albero è crollato sulle auto in sosta

A Reggio Calabria, le forti piogge e il vento hanno fatto crollare un albero di grosse dimensioni su alcune automobili in sosta nel quartiere di Gebbione, nella zona sud della città. Non ci sono stati feriti, ma un ramo ha trafitto un’auto tra il cofano anteriore e il passaruota. Allagamenti e disagi alla viabilità si sono registrati anche in altre zone della città.

Nubifragio su Messina

Problemi anche in Sicilia, dove un nubifragio sta colpendo dalla scorsa notte Messina, causando allagamenti delle strade, piccoli smottamenti e la caduta di grandi alberi. I residenti di Contrada Mella sono isolati perché l'alveo del torrente Giudeo è inaccessibile ostruendo l'unico accesso ai cittadini che non hanno potuto raggiungere la strada statale 113. I pompieri sono intervenuti anche in una baracca del rione Taormina dove sta per crollare il tetto.

Le previsioni

Secondo gli esperti, fino alla fine della giornata il maltempo continuerà a colpire con piogge e temporali forti Liguria, Lombardia e Triveneto. Instabilità e precipitazioni anche intense si verificheranno sulla Sardegna, sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, mentre sull’Adriatico ci saranno fenomeni più isolati. Peggiorerà invece la situazione al Sud, son piogge e temporali in arrivo sulle aree peninsulari e sulla Campania.

Data ultima modifica 28 ottobre 2018 ore 12:10