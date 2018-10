La polizia ha rintracciato e arrestato a Foggia il quarto presunto responsabile della morte di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana a Roma, in un palazzo occupato del quartiere San Lorenzo. L'uomo è stato trovato nei pressi del campo di “Borgo Mezzanone" alla periferia della città pugliese. Sarebbe un cittadino del Ghana di 32 anni e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti per capire il ruolo che ha avuto nella vicenda. È stato trovato in possesso di circa dieci chilogrammi di marijuana. Secondo fonti investigative, lo stupefacente era nella baracca dove è stato bloccato, nella baraccopoli che circonda il Cara. Immediato il commento del ministro dell'Interno Salvini: "Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte Desiree. Si tratta di un immigrato clandestino. Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa” (GUARDA IL VIDEO).

I tre fermi di giovedì

Nella giornata di giovedì sono state messe in stato di fermo tre persone: due senegalesi, irregolari in Italia (uno di 27 e l’altro di 43 anni) e un nigeriano di 40 anni. I tre, che hanno precedenti per spaccio di droga, sono accusati, insieme ad altri complici, di violenza sessuale di gruppo, cessione di droga e omicidio volontario (LE IPOTESI DELLE INDAGINI). Il branco sarebbe stato identificato dalla squadra mobile, che ha raccolto una serie di testimonianze e ha effettuato i rilievi necessari nello stabile di via dei Lucani, a San Lorenzo, dove è stato trovato il corpo (FOTO). I provvedimenti sono stati eseguiti “per gravi indizi di reità”. Secondo quanto è stato appurato dalle indagini, la giovane è stata drogata e poi abusata sessualmente più volte quando era in uno stato di incoscienza. L'autopsia ha evidenziato che la 16enne potrebbe essere morta per overdose o per soffocamento. Secondo gli inquirenti, Desirée è stata drogata nel pomeriggio del 18 ottobre e dopo averla ridotta in stato di incoscienza il branco l'ha stuprata. La 16enne è poi morta nella notte del 19 ottobre (SALVINI A SAN LORENZO DOPO L'OMICIDIO).

La madre chiede giustizia

Sempre ieri ha parlato per la prima volta la madre della giovane che ha detto: "Ora voglio giustizia, voglio che questa tragedia non accada ad altre ragazze”. Matteo Salvini invece ha attaccato: "Fosse per me castrazione chimica per gli stupratori”. Da ieri inoltre sono spuntate alcune “ronde” composte dai cittadini nel quartiere di San Lorenzo (LA STORIA). E in serata è stata organizzata una fiaccolata per ricordare la 16enne morta (LE FOTO).

Data ultima modifica 26 ottobre 2018 ore 17:01