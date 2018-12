Sono in corso a Brindisi indagini della Digos per identificare gli autori di uno striscione offensivo contro Francesco Tedesco, il carabiniere imputato per la morte di Stefano Cucchi (LA SUA STORIA), che nei giorni scorsi ha ammesso per la prima volta che ci fu un pestaggio, accusando gli altri due colleghi a processo insieme a lui e portando così a una svolta. Sullo striscione c’era scritto: "Per l'infame nessuna pietà, sei la vergogna della città. Cucchi vive". Tedesco è originario di Brindisi e la sua famiglia vive lì.

Telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili

Lo striscione era comparso nella notte tra sabato e domenica sul cavalcavia De Gasperi. Il messaggio è firmato "curva Sud Brindisi", ma non è certo che sia stato esposto dai tifosi. A sostegno di questa ipotesi c'è però il fatto che slogan inneggianti a Cucchi sono stati gridati anche allo stadio. I poliziotti hanno svolto i rilievi di rito e fatto rimuovere lo striscione. Per l'identificazione dei responsabili potrebbe essere fondamentale la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona.