Samantha Cristoforetti diventa una Barbie-astronauta

Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana, è diventata anche una Barbie. Una new entry nella collezione della famosa bambola Mattel, impegnata dal 2015 nel proporre modelli di donna alternativi alla prima Barbie, nata alla fine degli anni '50.

Il programma Shero

Barbie Cristoforetti, in tuta spaziale e con le sembianze dell'astronauta, fa parte del programma "Shero", che unisce le parole inglesi "she", lei, e "hero", eroe: dal 2015 vengono prodotte nuove bambole ispirati a donne che rappresentano l'eccellenza in diversi settori. Prima di Cristoforetti sono diventate Barbie, tra le altre, la pittrice Frida Kahlo, la regista Patty Jenkins, la schermitrice con il velo Ibtihaj Muhammad, la modella curvy Ashley Graham, la chef Helene Darroze, la capitana della nazionale femminile di calcio Sara Gama, l'aviatrice Amelia Earhart, la matematica della Nasa Katherine Johnson. L'obiettivo del progetto è andare oltre gli stereotipi di genere per ispirare le future generazioni. Non a caso, infatti, la nuova Barbie-astronauta è stata svelata nella Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze. E il suo lancio è stato accompagnato dall'hashtag #MoreRolemodels, cioè "più modelli" femminili per le donne.

I consigli di AstroSamantha

Barbie Samantha è stata presentata con un video in cui una bambina, Sofia, visita l'Agenzia spaziale europea e parla con la Cristoforetti. Che dice di aver fatto l'astronauta con l'obiettivo di andare nello spazio e perché le piacevano tecnologia, scienza e il volo. Passioni che si incrociano nei viaggi orbitali. Sofia chiede anche un consiglio sul suo futuro: "Devi credere ai tuoi sogni e in te stessa con tanto impegno e lavoro e con un po' di fortuna puoi essere quello che vuoi", risponde AstroSamantha.