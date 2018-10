Maltempo Calabria, continuano le ricerche del bambino disperso

Non si ferma l’ondata di maltempo che da giovedì sta colpendo il Sud Italia con nubifragi che hanno provocato danni e inondazioni. (LE PREVISIONI) E continuano anche le ricerche del bambino di 2 anni disperso in provincia di Catanzaro dopo che la piena di un torrente ha travolto lui, la madre e il fratello di 7 anni mentre stavano rientrando a casa in auto nella frazione Mortilla di Gizzeria. I corpi della donna, 30 anni, e del figlio maggiore sono stati ritrovati senza vita ieri nel letto del torrente Cantagallo a San Pietro Lametino. (LE FOTO)

Morti la madre e il fratello di 7 anni

I vigili del fuoco non hanno mai interrotto le ricerche del bambino: durante la notte è stato svuotato un invaso di acqua, mentre l'intera zona è battuta palmo a palmo tra alberi sradicati e materiale di ogni genere trasportato dalla violenza dell'acqua. La donna, insieme ai due figli, stava rientrando a casa nella frazione Mortilla di Gizzeria, dopo aver fatto visita ai nonni, a Curinga. La violenza del nubifragio li ha sorpresi in un punto difficile, in aperta campagna, non lontano dalla zona industriale di Lamezia Terme. A quel punto, la 30enne è scesa dalla macchina insieme ai bambini per allontanarsi a piedi ma è stata travolta dall’acqua. Il marito, che aveva lanciato l’allarme giovedì, è stato l’ultimo a parlare con la moglie in una telefonata in cui la donna chiedeva aiuto.

Monitorati i fiumi, disagi sulle strade

Intanto resta alta l’attenzione delle autorità e continua il monitoraggio e gli interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell'Esercito, Anas e Protezione Civile. In particolare si segnalano criticità nei comuni di Crotone, Cutro e Isola di Capo Rizzuto e sulla statale 106, che risulta interrotta in alcuni punti. Sono stati segnalati problemi anche lungo le strade provinciali SP 51 Crotone - Capo Colonna dove si registra uno smottamento con conseguente provvisoria chiusura del tratto, SP52 Crotone - Papanice, SP9 Cirò - Umbriatico e SP38 Roccabernarda. Sono stati invece riaperti gli aeroporti e anche la circolazione ferroviaria sta tornando alla normalità. Sotto controllo i livelli dei fiumi Esaro, Neto e Tacina.

Allerta in tutto il Sud

La Protezione Civile ha valutato, per la giornata di sabato, un’allerta rossa sui Bacini del Lato e del Lenne in Puglia e arancione sulla Puglia meridionale, sul settore ionico della Basilicata e sulla Calabria. Allerta gialla, invece, sull’area costiera centro-meridionale della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, sull’Abruzzo, su gran parte della Campania, sul resto della Basilicata, sulla Puglia settentrionale, sul versante ionico e su quello occidentale della Sicilia e sulla Sardegna.