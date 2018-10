Hashtag24, terza puntata: operatori sanitari vittime di aggressioni

I più esposti al rischio aggressioni sono i medici e gli infermieri addetti al pronto soccorso, seguiti da coloro che lavorano in corsia, in guardia medica e negli ambulatori. Gli operatori sanitari lanciano l’allarme: spinte, botte, schiaffi, insulti e minacce da parte di malati e parenti sono all’ordine del giorno. "Hashtag24, l'attualità condivisa", la trasmissione ideata e condotta dal vicedirettore di Sky tg24, Riccardo Bocca, ha deciso di dedicare la terza puntata della stagione a quest’emergenza.

Ospiti della terza puntata: Maria Teresa Bellucci, deputato di Fratelli d’Italia; Marcello Cardona, questore di Milano e Paola Pias, infermiera Nursind (sindacato delle professioni infermieristiche)

