Omegna, 21enne cerca casa: “Affitto negato perché sono disabile"

“Non si affitta casa ai disabili”. Questo è quanto si è sentita dire Sabrina Vittoni, una ventunenne di Villadossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), dai proprietari di un’abitazione di Omegna. La giovane, in cerca di un appartamento nella cittadina sul lago d’Orta dove ha appena trovato lavoro, si è rivolta a un’agenzia immobiliare per affittare un appartamento. Dopo essersi accordata per la casa e aver versato la caparra, giorni dopo si è vista rifiutare la proposta dai proprietari perché, racconta su Facebook, “hanno detto di non voler affittare a persone disabili” con la motivazione che la casa non è adatta a persone con esigenze particolari” e quindi necessiterebbe di lavori.

La ragazza: “Basita e sconcertata”

“Non mi hanno voluto né parlare al telefono né incontrarmi”, ha raccontato la ragazza. “Forse temevano che per colpa della mia disabilità avrei potuto fare delle modifiche all'appartamento. A me la casa andava bene così com'era ed ero disposta a metterlo per iscritto nel contratto. Sono rimasta basita e sconcertata. Mi sono sentita crollare il mondo addosso".

La replica dell’agenzia: “Lavori troppo costosi”

Il sindaco di Omegna, Paolo Marchioni, ha annunciato che contatterà l'agenzia per capire se i proprietari dell'appartamento possono cambiare idea. "Se così non sarà – dice il sindaco – sono disposto personalmente ad aiutare Sabrina per tutelare i suoi diritti". Il quotidiano La Stampa riporta anche la replica del mediatore dell’agenzia immobiliare che dice: “La disabilità non c’entra. Quell’appartamento richiederebbe però dei lavori troppo costosi per adeguarlo a una persona disabile. Comunque, lunedì ci sarà l’incontro tra proprietari e la ragazza”.