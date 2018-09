Bambino muore schiacciato da un muletto a Venezia

Un ragazzino è morto, travolto da un muletto, mentre con un amico si era introdotto in un deposito di materiali edili a Venezia. Dopo che è scattato l'allarme, sul posto è arrivato il personale del Suem 118 che ha costato la morte del giovane. I carabinieri, la polizia, i vigili e la Capitaneria di porto lavorano per ricostruire la vicenda.

L'incidente lungo rio della Scomenzera

Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto lungo il cosiddetto rio della Scomenzera, a poche centinaia di metri dal terminal automobilistico di Piazzale Roma ed allo stesso tempo scalo per il trasporto di materiali per via acque. Da chiarire come mai i due ragazzini siano entrati nel cantiere che era chiuso e anche come mail la vittima si sia avvicinata al mezzo.