Genova, Toninelli: sì al rientro a casa degli sfollati per qualche ora

Chi ha perso tutto nel crollo del ponte Morandi a Genova potrà rientrare a casa, solo per qualche ora e con le debite misure di sicurezza, per recuperare gli effetti personali (IL CROLLO - I FUNERALI - LE FOTO - VIDEO). A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, dopo le proteste degli sfollati davanti alla Regioni dei giorni scorsi.

Toninelli: entro novembre tutti avranno casa

“Ci sono buone possibilità che le famiglie possano rientrare per qualche ora nelle abitazioni. È una cosa delicata ma non possiamo evitarlo” questo sarà possibile grazie a dei sensori sul viadotto per fare tutto in sicurezza: “Sosterremo famiglie e imprese, faremo un decreto che riguarderà i mutui, il Mef è al lavoro" promette il ministro che assicura che entro novembre tutti avranno una casa.

Toninelli: pressioni per non desecretare da Aiscat

Toninelli, che nei giorni scorsi aveva denunciato di aver ricevuto pressioni “interne e esterne” per non desecretare gli atti sulle concessioni a Autostrade, ha anche affermato anche che sarebbe stata Aiscat, l'Associazione delle Società Concessionarie Autostradali, a fare “pressioni” perché non venissero rese note quelle informazioni: "Aiscat ha mandato i documenti al ministero dicendo di non pubblicarli perché' l'amministrazione e quindi lo Stato sarebbe stato passibile del reato di aggiotaggio" ha dichiarato, aggiungendo anche che "alcuni dirigenti del ministero, che come voi fanno famiglia, temevano di finire in mezzo a una strada. Da cittadino sono felice che ci sono state persone che hanno pubblicato le concessioni".