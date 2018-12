E' morta Eleonora Contin, scomparsa durante un'immersione in Mozambico

È stato trovato il corpo di Eleonora Contin, la 34enne originaria di Chiavenna (Sondrio) scomparsa in Mozambico lo scorso 25 agosto, mentre stava facendo un'immersione vicino alla barriera corallina.

La scomparsa durante l’immersione con il marito

Il marito, Matteo Gobbi, che si trovava con lei durante l’immersione, appena riemerso aveva lanciato l’allarme. Gobbi aveva poi iniziato – via Facebook e su altri social – una raccolta fondi per trovare le risorse economiche necessarie a pagare elicotteri e sommozzatori per avviare ricerche private. Ancora da chiarire le cause dell’incidente ma, tra le ipotesi, c’è quella di un’improvvisa corrente marina.

Il lutto dell’orchestra Verdi

L'orchestra Verdi di Milano, per cui Eleonora lavorava come responsabile dei rapporti istituzionali, intanto ha pubblicato un messaggio di lutto sul suo sito: "Ringraziamo tutti per l'affetto e il sostegno. Il Presidente Cervetti, la Fondazione e tutti i colleghi sono vicini alla famiglia in questo momento di grave lutto". "Per noi è una grandissima perdita, per le sue capacità e non solo", ha poi aggiunto Cervetti.