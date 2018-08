Mozambico, 34enne italiana scomparsa dopo un'immersione

Una donna originaria di Chiavenna, in provincia di Sondrio, risulta dispersa in Mozambico da sabato 25 agosto, dopo aver partecipato a un'immersione in mare. La valchiavennasca si trovava in vacanza nel Paese africano in compagnia del marito, che ha lanciato una campagna online per raccogliere fondi per le ricerche.

La scomparsa dopo l'immersione

La donna si chiama Eleonora Contin e ha 34 anni. La mattina del 25 agosto, durante un'escursione subacquea nei pressi della barriera corallina, è scomparsa all'improvviso. Con lei, durante l'immersione, si trovava il marito Matteo Gobbi, che quando è riemerso ha subito lanciato l'allarme. Secondo quanto scrive il Giornale di Sondrio, che riporta la notizia, sarebbero ancora da chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi, quella di un'improvvisa corrente marina che potrebbe aver trascinato in profondità Eleonora, che nelle pagine locali de Il Giorno viene descritta come "un'esperta subacquea".

Le ricerche e la raccolta fondi

Da sabato le ricerche sono proseguite senza esito, tanto che a 72 ore dalla scomparsa Gobbi ha lanciato – via Facebook e altri social – una raccolta fondi per trovare le risorse economiche necessarie a pagare elicotteri e sommozzatori di strutture private. "Per favore aprite il vostro cuore e aiutateci, anche con poco", si legge nella petizione via web in cui il team di ricerca ringrazia per l'eventuale contributo. Nel momento in cui scriviamo, la cifra sfiora già i 40mila euro. Secondo quanto riportano fonti di stampa e agenzie, infatti, in Mozambico, Paese dell'Africa meridionale che affaccia sull'Oceano Indiano (di fronte c'è il Madagascar), non esistono organismi pubblici in grado di prestare soccorso in mare.