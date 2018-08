Bimba di due anni muore in aereo, atterraggio d'emergenza a Bari

Una bambina, e non un bimbo come detto in un primo momento, di 2 anni ha avuto un malore su un volo Beirut-Roma e poi è morta a Bari, dove l’aereo è atterrato per permettere i soccorsi. A quanto si apprende, la piccola era affetta da una grave patologia.

Non è bastato l’atterraggio d’emergenza a Bari

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polaria, la bimba, che viaggiava con un'assistenza medica personale proprio perchè già malata, ha avuto una crisi cardiaca durante il volo Alitalia. Subito avvisato, il pilota ha provveduto a effettuare un atterraggio d'emergenza a Bari, per consentire un immediato ricovero. A terra la bambina, che viaggiava con i genitori, è stata preso in carico dai medici del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, per la piccola non c’è stato nulla da fare.