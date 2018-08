Torrente Raganello travolge escursionisti: almeno 11 morti, 5 dispersi

È di 11 morti accertati e almeno 5 dispersi il bilancio che si registra a Civita, in Calabria, nel Pollino in provincia di Cosenza. Ieri pomeriggio alcuni gruppi di escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente, gonfiato dal maltempo, mentre si trovavano nelle Gole del Raganello. Alcuni sono riusciti a mettersi in salvo, altri sono stati recuperati senza vita anche a chilometri di distanza, altri ancora (ma il numero non è certo) mancano all’appello. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e continuano anche oggi, con elicotteri e sommozzatori.

11 morti, almeno 5 dispersi, 11 ricoverati

Dopo la notte, ad aggiornare il bilancio è stato il capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Ha spiegato che le vittime accertate sono 11, dopo che uno dei feriti è deceduto nell'ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico. “I dispersi in questo momento – ha aggiunto Tansi – sono cinque e la difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi. Molte segnalazioni sono pervenute nella notte al nostro numero verde”. Tansi ha spiegato che “tutte le vittime sono state identificate” e che “le persone ricoverate sono 11”, tra cui 5 gravi.

Mai interrotte le ricerche, estese anche a valle

“Le ricerche non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte. Con la luce del giorno è più facile procedere”, ha detto ancora Tansi. Le operazioni di setaccio, con vigili del fuoco, guardia di finanza e soccorso alpino, si sono spostate anche più a valle, fino alla foce del torrente, con il coinvolgimento della Capitaneria di porto. C'è il timore che alcune persone siano finite in mare. “Pensate – ha detto Tansi – che un corpo è stato trovato a distanza di cinque chilometri dal punto dell'alluvione”.

