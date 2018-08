Nudisti sul lago di Garda, denunciati per atti osceni e multati

Alcune persone sono state denunciate e altre multate perché si trovavano nude su una spiaggia vicino al lago di Garda. È successo sabato pomeriggio, 18 agosto, alla Rocca di Manerba del Garda, in provincia di Brescia. Un’ordinanza del sindaco vieta in tutta l’area del Parco della Rocca e del Sasso qualsiasi forma di nudismo.

Quattro denunciati e nove multati

In particolare, quattro uomini sono stati denunciati perché sorpresi nudi sull'arenile, dove in quel momento erano presenti anche dei minori: per loro è scattata la denuncia per atti osceni. Altre nove persone, poi, sono state multate per aver violato l'ordinanza anti-nudismo emessa dal sindaco di Manerba per quella zona. L’area è nota per essere un ritrovo di nudisti e i controlli di carabinieri e polizia locale sulla spiaggia sono scattati anche dopo le segnalazioni di alcuni cittadini.