Prete arrestato a Firenze, gip: no al carcere, resta ai domiciliari

Niente carcere per il prete accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina di 10 anni: l'uomo rimane agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Prato che ha sciolto la riserva sulla misura cautelare da applicare al parroco 70enne che esercita in una chiesa nel Fiorentino. Il sacerdote era stato arrestato lunedì scorso, 23 luglio, in flagranza di reato mentre era appartato con la minore in un’auto all’interno del parcheggio di un supermercato a Calenzano. Il magistrato ha così respinto la richiesta della procura che chiedeva il carcere, accogliendo la tesi della difesa e disponendo i domiciliari. "La scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari è tecnicamente ineccepibile e ben motivata", afferma l’avvocato difensore.

La procura aveva già chiesto l’allontanamento della bimba dalla famiglia

Intanto emergono nuovi particolari sul contesto familiare della bambina abusata. In particolare, la procura per i minori del tribunale di Firenze nel gennaio scorso aveva chiesto l'allontanamento della minore dalla famiglia. Per lei e per gli altri due fratelli più grandi - come riporta oggi il Corriere Fiorentino - era arrivata la richiesta, ma non la decisione del giudice a riguardo. Sempre secondo il quotidiano, sette anni fa il fratello maggiore della bambina sarebbe stato vittima di un episodio in qualche modo simile a quello vissuto dalla sorellina: il ragazzo, oggi ventiduenne, all'epoca dei fatti ne aveva 15 anni, venne trovato appartato con un adulto. In mancanza di riscontri oggettivi l'indagine fu poi archiviata.