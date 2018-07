Firenze, prete sorpreso in auto con una bambina di 10 anni: arrestato

Un sacerdote è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso in auto con una bambina di dieci anni in un'area di sosta dietro a un supermercato. L'accusa nei confronti del sacerdote sarebbe di violenza aggravata su minore. Secondo quanto riportano alcuni giornali locali, l’episodio è accaduto lunedì scorso intorno alle 22.30 a Calenzano, tra Prato e Firenze.

Il prete ha rischiato il linciaggio

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali sarebbe stato un residente della zona a notare il prete e la bambina in auto e, insospettitosi, avrebbe aperto lo sportello e fatto uscire la piccola dall'auto avvisando anche i vicini. A quel punto sarebbe iniziata una colluttazione, interrotta dall’intervento dei carabinieri, durante la quale il sacerdote avrebbe rischiato il linciaggio. Sul posto anche sanitari del 118, per soccorrere la bimba e alcune persone rimaste lievemente ferite. Per la bambina, seguita da tempo dai servizi sociali, è stato disposto un sostegno psicologico.