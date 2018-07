Autostrade, con l'esodo estivo tornano i tutor: si parte con 22 tratte

In occasione del primo esodo estivo, sulle autostrade italiane tornano i tutor. L'attivazione partirà venerdì 27 luglio e riguarderà 22 tratte ritenute significative dalla polizia stradale. La ripresa dei controlli della velocità media sulle principali tratte dell'esodo estivo affianca il piano Viabilità presentato alla vigilia del primo giorno da "bollino rosso". Introdotto nel 2004 dopo un lavoro di preparazione svolto da Autostrade con la Polizia stradale, il ministero dei Trasporti e le associazioni dei consumatori, fino al 10 aprile scorso il tutor era attivo su oltre 2.500 km di carreggiate.

Cosa sono i tutor

Il sistema non rilevava soltanto lo sforamento dei limiti in un singolo punto della rete ma anche la velocità media su tratti di una lunghezza indicativamente tra 10 e 25 km, grazie all'installazione di sensori e portali con telecamere. Secondo Autostrade per l'Italia il sistema "ha ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete autostradale, grazie ad una diminuzione del 25% della velocità di picco e del 15% di quella media".

Le 22 tratte interessate

Le tratte sulle quali saranno installati i tutor sono:

la Reggio Emilia-Campegine e la Campegine-Parma; Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola;

All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone;

All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.

Esodo, “bollino nero” il 4 e l’11 agosto

Su strade e autostrade il traffico sarà da "bollino nero" le mattine del 4 e 11 agosto. "Bollino rosso", invece, previsto per il prossimo fine settimana (27-29 luglio) come tutti i weekend di agosto e a ferragosto. Traffico da rientro in città è invece previsto nelle ultime due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre. Questo prevede il calendario messo a punto da Viabilità Italia, nell'ambito del Piano dei servizi per l'esodo estivo 2018, presentato al Viminale.

Il piano Viabilità Italia per l’esodo

Domani, venerdì 27 luglio, non sarà soltanto il primo giorno da "bollino rosso" dell'esodo estivo ma anche il primo test per il piano messo a punto dal tavolo Viabilità Italia. Il piano prevede il rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale in media sulle strade, 800 pattuglie della Polizia Ferroviaria, e misure di coordinamento con Anas, le società concessionarie autostradali, Vigili del Fuoco e Protezione civile. In campo ci saranno anche gli elicotteri. "Nel piano - ha spiegato Giovanni Busacca, direttore del servizio di Polizia Stradale e presidente di Viabilità Italia - c'è un'assistenza meccanica, sanitaria e di protezione civile, con 53 punti. Siamo pronti a distribuire acqua". "Abbiamo previsto sorvoli in tutta Italia di Polizia e Carabinieri: ci siamo distribuiti la penisola, in questo modo anche dall'alto sarà possibile dare una mano", ha aggiunto.