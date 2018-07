Previsioni del traffico per l'estate 2018: ecco i giorni "neri"

Autostrade per l'Italia ha diffuso il calendario dei giorni critici per il traffico nazionale. Una mappa che tutti i vacanzieri dovrebbero guardare prima di mettersi in viaggio. Ecco quali sono i momento più critici e quelli più adatti alle famose "partenze intelligenti".

I bollini neri di agosto

Tra i momenti peggiori per mettersi in macchina, rivela Autostrade per l'Italia, ci sono i primi due fine settimana di agosto. È qui che si trovano i due bollini neri dell'estate. Cioè le ore con la “massima concentrazione” di traffico. Più precisamente, è sconsigliato mettersi in viaggio nelle mattinate di sabato 4 agosto e di sabato 11 agosto. I weekend neri sono affiancati da sei bollini rossi, che indicano "traffico critico". Sono rossi, ad esempio, i pomeriggi di venerdì 3 e sabato 4 agosto e la mattinata di domenica 5. Meglio cercare di evitare anche i pomeriggi di venerdì 10, sabato 11 e la mattinata di domenica 12. Per chi va nella direzione opposta, cioè per chi rientra dalle località turistiche verso le grandi città, ci sarà "traffico intenso" (bollino giallo) già il 4 agosto. Ma le ore più delicate saranno quelle della mattina e del pomeriggio di sabato 18, domenica 19, sabato 25 e domenica 26 agosto. Meglio evitare anche il pomeriggio di venerdì 24.

I giorni critici di luglio e settembre

Nella seconda metà di luglio non ci sono bollini neri. Ma ce ne sono quattro "rossi". Traffico critico, quindi, nella mattinata del 21 luglio e nel pomeriggio di venerdì 27. Il giorno peggiore per raggiungere la meta delle vacanze, però, è sabato 28, evidenziato in "rosso" sia nella mattinata che nel pomeriggio. Traffico intenso anche domenica 29. Proprio mentre i vacanzieri più precoci iniziano a tornare verso le città. Settembre, come da tradizione, non vedrà grandi disagi per chi dai grandi centri viaggia verso mare e montagna. Il grande ritorno, invece, renderà critico il primo fine settimana del mese, soprattutto durante le mattine e i pomeriggi di sabato 1 e domenica 2 settembre. Traffico intenso, con un picco “rosso” nel pomeriggio del 9 settembre, il secondo fine settimana del mese, che, di fatto, chiuderà la stagione.