Giovane ucciso nel Salento, fermati i due presunti killer

Sono stati fermati dai Carabinieri i due presunti autori dell'omicidio di Francesco Fasano, il 22enne di Melissano (Lecce) ritrovato morto la notte tra il 24 e il 25 luglio con un colpo di pistola alla testa. Si tratterebbe di un 23enne e di un 34enne di Melissano.

Altre persone coinvolte nell'indagine

Nella stessa indagine, coordinata dal procuratore aggiunto della Dda di Lecce, Guglielmo Cataldi, e dal sostituto procuratore Stefania Mininni, sono indagate altre otto persone, tutte sottoposte a fermo di polizia giudiziaria per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per gli investigatori, si tratterebbe dei membri di un gruppo dedito allo spaccio di droga nel sud del Salento su cui da tempo era stata avviata un'inchiesta che ha consentito anche di arrivare a individuare i presunti responsabili dell'omicidio. Il sospetto degli inquirenti è, infatti, che l'omicidio di Fasano sia maturato nell'ambito dei contrasti per la gestione del mercato degli stupefacenti. Francesco Fasano, originario di Gagliano del Capo e residente a Melissano, era conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue frequentazioni con personaggi legati alla criminalità e al mondo dello spaccio di droga.

L'omicidio

Il cadavere di Fasano era stato trovato sulla strada provinciale che collega Ugento a Melissano, a poco meno di un chilometro da quest'ultimo centro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe arrivato sul luogo dell'omicidio a bordo di una macchina intestata a un pregiudicato del luogo, poi ritrovata e sequestrata. Dopo l'esame del cadavere, gli investigatori hanno fatto sapere che il ragazzo sarebbe stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa. Il suo corpo sarebbe, poi, stato travolto e trascinato sull'asfalto da un'auto di passaggio, che non sarebbe riuscita a fermarsi in tempo a causa della scarsa visibilità in piena notte.

La seconda vittima a Melissano

Subito dopo il delitto Fasano, alcuni ragazzi del posto sarebbero stati accompagnati in caserma per essere sentiti dagli investigatori ed essere sottoposti alla prova dello "stub" necessaria per verificare se fossero venuti a contatto con armi da fuoco nelle ore precedenti. I carabinieri avrebbero inoltre ascoltato tre giovani ed effettuato numerose perquisizioni domiciliari a carico di personaggi legati alla criminalità locale. Dopo l'arresto dei due presunti responsabili, le indagini tenteranno ora di di risalire al movente dell'omicidio e ad eventuali collegamenti con quello di Manuel Cesari, ucciso sempre a Melissano nella notte tra il 21 e il 22 marzo. Cesari, pregiudicato 37enne di Melissano, era stato ucciso con colpi d'arma da fuoco da due sicari. Il 37enne morì dopo alcuni giorni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Ferrari" di Casarano a causa delle gravi ferite riportate nell'agguato avvenuto mentre la vittima sostava davanti ad un chiosco a Melissano.