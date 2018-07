Calendario Serie A 2018-2019: la Juve di CR7 debutta col Chievo

È stato sorteggiato a Milano il calendario del campionato di calcio di Serie A 2018/19. I campioni d’Italia della Juventus affronteranno alla prima giornata, in trasferta, il Chievo: a Verona, quindi, molto probabilmente ci sarà l’atteso debutto con la maglia bianconera di Cristiano Ronaldo. Nella stessa giornata spiccano Lazio-Napoli e Torino-Roma mentre l'Inter andrà in trasferta a Sassuolo e il Milan giocherà in casa contro il Genoa. Le altre partite sono Atalanta-Frosinone, Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Sampdoria-Fiorentina (IL SORTEGGIO - TUTTE LE GIORNATE).

I big match

Per Lazio e Napoli è un inizio da brividi. Dopo lo scontro al debutto, infatti, entrambe le squadre troveranno avversari di spessore anche alla seconda giornata: il Milan per gli azzurri al San Paolo e la Juventus per i biancazzurri. La terza giornata offre invece un interessante Milan-Roma, alla quarta Napoli-Fiorentina. Alla settima giornata c’è il primo derby (Roma-Lazio) e il big match Juventus-Napoli, a conferma di un inizio durissimo per la squadra di Carlo Ancelotti. Il derby di Milano è in calendario alla nona, quello di Torino alla sedicesima mentre il derby d'Italia Juve-Inter si giocherà alla quindicesima giornata.

38 giornate, si inizia il 19 agosto

Il campionato 2018-2019 di Serie A inizierà il 19 agosto e si concluderà il 26 maggio. Trentotto le giornate, con tre turni infrasettimanali in programma: mercoledì 26 settembre 2018, mercoledì 26 dicembre 2018 e mercoledì 3 aprile 2019. Anche a Natale la Serie A sarà in campo: arriva il boxing day, niente sosta nel periodo natalizio con tre turni di campionato in programma il 22, il 26 (c'è il big match Inter-Napoli) e il 29 dicembre. Poi si riprenderà il 20 gennaio.