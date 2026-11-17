La vittima, 84 anni, era finita in uno stato di disorientamento e prostrazione emotiva, tanto da allontanarsi da casa senza dare più notizie di sé

Era caduto nella trappola di una truffa del "finto carabiniere", finendo in uno stato di disorientamento e prostrazione emotiva, tanto da allontanarsi da casa senza dare più notizie di sé. Un uomo di 84 anni, la cui scomparsa era stata denunciata nel Tarantino, è stato rintracciato dai carabinieri a Grado, in provincia di Gorizia.