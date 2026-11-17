La vittima, 84 anni, era finita in uno stato di disorientamento e prostrazione emotiva, tanto da allontanarsi da casa senza dare più notizie di sé
Era caduto nella trappola di una truffa del "finto carabiniere", finendo in uno stato di disorientamento e prostrazione emotiva, tanto da allontanarsi da casa senza dare più notizie di sé. Un uomo di 84 anni, la cui scomparsa era stata denunciata nel Tarantino, è stato rintracciato dai carabinieri a Grado, in provincia di Gorizia.
Ritrovato a Grado, ha riabbracciato i familiari
I militari del Nucleo Radiomobile di Monfalcone lo hanno individuato intorno alle 7.50 di domenica mattina all'interno di un bar. L'anziano, trovato in buone condizioni di salute, è stato accompagnato in caserma, dove ha ricevuto assistenza e conforto fino all'arrivo dei familiari.