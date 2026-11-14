Le indagini sono scattate il 27 ottobre quando, in un'abitazione in zona Porta Romana, un uomo di 92 anni è stato trovato a terra e trasportato in gravi condizioni al Policlinico, dove è poi morto il giorno dopo. I rilievi della Squadra Mobile e l’esito dell’autopsia hanno portato al fermo di due uomini ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Due persone sono finite in manette a Milano con l’accusa di rapina aggravata e omicidio. Le indagini della Squadra Mobile sono iniziate il 27 ottobre quando, in un'abitazione in zona Porta Romana, un uomo di 92 anni, solo in casa, è stato trovato a terra e trasportato in gravi condizioni al Policlinico, dove è poi morto il giorno dopo. Le indagini hanno accertato che la morte non era riconducibile a una caduta per un malore ma che, in un tentativo di truffa con la tecnica del "finto carabiniere", era stato aggredito con violenza.

Decisiva l’autopsia Nel corso dell'autopsia erano state rilevate delle fratture craniche incompatibili con l'ipotesi della caduta dopo un malore. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi analizzato le immagini di videosorveglianza, acquisito e studiato dati di traffico telefonico e hanno trovato altri riscontri ricostruendo in pochi giorni un "rilevante quadro indiziario" a carico dei due fermati (due uomini di nazionalità egiziana).

