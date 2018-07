Marchionne in gravi condizioni. Il manager lascia tutti gli incarichi

Restano gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato da fine giugno in una clinica a Zurigo, dove ha subito un intervento chirurgico. Ieri la notizia dell'abbandono anticipato del gruppo Fca, che Marchionne ha guidato per 14 anni, ha destato commozione e numerosissimi attestati di stima da tutto il mondo per il manager che ha portato l'azienda ai vertici internazionali (LA SCHEDA - LE FRASI - LE AUTO). Il manager italo-canadese, ricoverato da fine giugno a Zurigo, sta molto male, le sue condizioni si sono aggravate dopo l’operazione alla spalla nelle scorse settimana. La degenza si è allungata e il suo stato di salute non gli consentirà più di rientrare in azienda. Finisce così dopo 14 anni l'era di Marchionne alla guida di Fca.

Nuovo ad Manley già al lavoro

Ed è già al lavoro Mike Manley, il nuovo amministratore delegato di Fca. Il primo appuntamento in agenda, dopo la rivoluzione al vertice, è la riunione a Torino, al Lingotto, domani e martedì, del Gec (Group Executive Council), l'organismo decisionale del gruppo, costituito dai responsabili dei settori operativi e da alcuni capi funzione e guidato dall'amministratore delegato. In tutto una ventina di top manager che fanno quindi riferimento a Manley. Il Gec - articolato in quattro strutture principali: ambiti regionali, brand, processi industriali, funzioni corporale - si riunisce una volta al mese in sedi diverse e la scelta di Torino era già stata fatta. Mercoledì saranno invece resi noti i conti del secondo trimestre 2018 di Fca, il giorno successivo quelli di Cnh Industrial. La nomina di Manley, responsabile finora del brand Jeep, che assumerà anche la responsabilità dell'area Nafta, conferma la volontà di procedere con una scelta interna. Il manager inglese, 54 anni, ha raggiunto risultati record e prevede entro il 2022 il lancio di 10 nuovi modelli. Da subito il cda gli ha conferito le deleghe a operare come ceo.

Cambi anche in Ferrari e Chn

Il cambio al vertice riguarda anche Ferrari: John Elkann assume la carica di presidente e Louis Carey Camilleri, per anni alla guida di Philip Morris, è il nuovo ad. Alla guida di Cnh Industrial è stata nominata una donna, l'inglese Suzanne Heywood.

Il messaggio di Elkann

John Elkann, neo-presidente Ferrari, grande amico di Marchionne e sempre al suo fianco in questi 14 anni che hanno cambiato il volto di Fiat-Fca, si è detto "profondamente addolorato per le condizioni di Sergio. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che lascia a tutti quanti un senso di ingiustizia". Elkann ha poi aggiunto: "Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi, di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico".

Le ultime uscite pubbliche

L’ultima uscita pubblica di Marchionne risale a fine giugno quando a Roma ha consegnato una Jeep ai carabinieri. Il 1 giugno a Balocco, invece, per la presentazione del nuovo piano del gruppo comunicò l'obiettivo raggiunto: l'azzeramento del debito. E come promesso, si era presentato con un'inusuale cravatta al posto del tradizionale pullover blu che l’ha reso celebre.

Data ultima modifica 22 luglio 2018 ore 10:18