Fca, Elkann scrive ai dipendenti: "Saremo eternamente grati a Sergio"

"Saremo eternamente grati a Sergio (LA SCHEDA - LE FRASI - LE AUTO). per i risultati che è riuscito a raggiungere e per avere reso possibile ciò che pareva impossibile. Ci ha insegnato ad avere coraggio, a sfidare lo status quo, a rompere gli schemi e ad andare oltre a quello che già conosciamo". Lo scrive il presidente di Fca John Elkann ai dipendenti del gruppo, in una lettera inviata dopo la nomina di Mike Manley ad ad, in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute di Marchionne.

"Il migliore ad che si potesse desiderare"

"Sergio - si legge nella missiva - è stato il migliore amministratore delegato che si potesse desiderare e, per me, un vero e proprio mentore, un collega e un caro amico. Ci siamo conosciuti in uno dei momenti piu' bui nella storia della Fiat ed e' stato grazie al suo intelletto, alla sua perseveranza e alla sua leadership se siamo riusciti a salvare l'azienda. "

"Certo del supporto a Manley"

"Sono certo - prosegue la lettera - che tutti voi fornirete il massimo supporto a Mike (Manley, ndr), lavorando con lui e con il team di leadership al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2018-2022 con lo stesso impegno e la stessa integrità che ci hanno guidato finora". "Mike è stato uno dei principali protagonisti del successo di Fca e ha già al suo attivo una lunga lista di successi e obiettivi raggiunti. Sotto la sua guida, il marchio Jeep ha vissuto un periodo di profonda trasformazione che ha portato a una crescita senza precedenti, da poche centinaia di migliaia di unità all'anno a diversi anni di vendite record, gli ultimi quattro dei quali superando il milione di veicoli venduti".