Orbetello assediata, piano da 300mila euro contro i moscerini

Il Comune della città toscana dichiara guerra all’invasione dei chironomidi, e annuncia un investimento straordinario per attuare un piano d’intervento mirato di disinfestazione. Intanto la petizione lanciata da Alessio Segoni su Change.org in cui si chiede alla Regione Toscana e alle istituzioni coinvolte di dichiarare lo stato di emergenza ha raccolto quasi 20.000 firme. L'appello anche di Alessandro Gassmann





Il Comune di Orbetello (Grosseto) dichiara guerra all'invasione dei chironomidi, nugoli di moscerini, e annuncia un investimento straordinario di 300.000 euro per un piano d'intervento immediato e senza precedenti per la disinfestazione. "Abbiamo deciso di intervenire con un piano scientificamente valido per tutelare il nostro territorio e il benessere della comunità", spiega l'Amministrazione Comunale. "Questo investimento senza precedenti dimostra la nostra volontà di affrontare il problema con decisione e di prevenire i disagi per cittadini e turisti, specialmente in vista della Pasqua, con i primi arrivi, e poi della stagione estiva". La proliferazione massiva di questi ditteri, sebbene non dannosi per la salute umana, sta creando disagi significativi ai cittadini."

ll piano di disinfestazione I chironomidi si riproducono nei sedimenti organici del fondale lagunare, e le condizioni climatiche favorevoli ne hanno favorito una crescita esponenziale, con impatti negativi sulla qualità della vita e sull'equilibrio ecologico della laguna. Il piano del Comune prevede un'azione coordinata su più fronti: monitoraggio, trattamenti antilarvali, trattamenti adulticidi e utilizzo di sistemi luminosi di attrazione per limitare l'infestazione e ridurre al minimo i disagi. Il primo passo sarà il monitoraggio entomologico della laguna per individuare le zone più critiche. Verranno effettuati campionamenti periodici del sedimento lagunare per determinare la densità larvale e la composizione specifica della comunità di chironomidi. Saranno, inoltre, condotte analisi chimico-fisiche dei sedimenti (pH, contenuto di sostanza organica, ossigenazione) per individuare le condizioni ambientali che favoriscono la proliferazione larvale. Le zone critiche, con elevata densità larvale, saranno mappate per ottimizzare gli interventi di controllo. La frequenza dei campionamenti sarà inizialmente ogni tre settimane, con eventuali modifiche sulla base dei risultati ottenuti. Il prodotto verrà distribuito con pompe a pressione lungo le sponde della laguna. Per le aree più distanti dalla riva, se ritenuto necessario a seguito del monitoraggio, verrà utilizzata un'imbarcazione dotata di sistemi di irrorazione. La frequenza dei trattamenti è di due trattamenti a settimana, coprendo ciclicamente la Laguna di Ponente (fino a Orbetello Scalo), la Laguna di Levante (fino alla Spiaggetta) e la Diga. I trattamenti saranno eseguiti mediante nebulizzazione. Le operazioni, notturne, si concentreranno sulla vegetazione e sulle aree di aggregazione degli insetti, come piante, cespugli e prati lungo la diga e le rive lagunari.

Petizione e richiesta di stato di emergenza Intanto sono sono salite a quasi 20.000 le firme sulla petizione lanciata su Change.org da Alessio Segoni, un cittadino di Orbetello (Grosseto), per chiedere al presidente della Regione Eugenio Giani e a tutte le istituzioni coinvolte di dichiarare lo stato di emergenza nella laguna di Orbetello a seguito dell'invasione di moscerini. Ieri la petizione ha registrato un picco di firme e ha raccolto l'interesse dei media tedeschi, che hanno cominciato a occuparsi della questione. "Le adesioni crescenti a questa petizione sono la dimostrazione di quanto la situazione sia critica e insostenibile per gli abitanti di Orbetello, che ritengono insufficienti le risposte e le soluzioni finora proposte da coloro che dovrebbero sanare il problema", dichiara il promotore della petizione, sottolineando che la campagna sta cominciando ad assumere rilevanza a livello "nazionale e internazionale". "Per questo, con forza, chiediamo l'istituzione immediata di un commissario straordinario con poteri speciali per affrontare l'emergenza, in attesa della formazione del Consorzio Lagunare, come previsto dalla Legge 24 gennaio 2025 n. 11, per il coordinamento e la gestione sostenibile della Laguna di Orbetello. L'istituzione di un commissario straordinario è essenziale per coprire il vuoto operativo fino a quando il Consorzio Lagunare sarà pienamente operativo, garantendo così una risposta immediata all'emergenza". "Chiediamo - conclude - anche un piano di intervento straordinario, basato su trattamenti mirati e strategie di contenimento scientificamente validate, oltre a un piano di risanamento ambientale della laguna, per intervenire sulle cause profonde del degrado, con risorse economiche adeguate e un coordinamento tecnico di alto livello.