Le diete e l'estate, tra mode, ideologie e rischi alimentari

La dieta è la protagonista di questo inizio estate. Da un lato la voglia lecita e leggera di presentarsi in forma, dall’altro il rischio di inseguire mode tanto passeggere quanto potenzialmente dannose per la salute. E mentre c’è chi ha sfruttato i mesi scorsi per smaltire chili in eccesso, 1 italiano su 4, un’altra parte di persone invece alterna la speranza dei miracoli fai-da-te dell’ultimo momento a più affidabili indicazioni dei nutrizionisti.

Quante cure dimagranti ci sono?

Per tutti, resta comunque difficile destreggiarsi tra le numerose cure dimagranti in circolazione: dalla dieta mediterranea, alla dieta vegana seguita nell’ultimo anno da 460 mila italiani, a quella con sole proteine e zero carboidrati, al regime che dura 7 giorni, alla cura a base di avocado che combatte il colesterolo fino ad arrivare alla radicale linea del digiuno o semi digiuno. Il tutto mentre più di ⅓ della popolazione adulta italiana è in sovrappeso con quasi 6 milioni i cittadini obesi.