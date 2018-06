Incidente traghetto Napoli: donna gravissima. Agente a guida dell'auto

È in condizioni critiche, e con prognosi riservata, la donna indonesiana di 79 anni investita il 17 giugno al porto di Napoli da un'auto, dopo una manovra sbagliata a bordo del traghetto Napoli-Palermo. Nell'incidente è rimasto ucciso sul colpo un suo connazionale 79enne. Intanto emerge un nuovo particolare sulla vicenda: alla guida del veicolo caduto dal ponte dell’imbarcazione, c'era un agente della Polizia di Stato. L'uomo, a quanto si apprende da fonti della Polizia, non sarebbe in servizio a Napoli, ed era in partenza per Palermo. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della Capitaneria di porto.

Donna ferita è in condizioni critiche

Secondo il bollettino medico di questa mattina dell'ospedale Cardarelli di Napoli, la donna ha riportato un gravissimo politrauma da schiacciamento ed è ricoverata in rianimazione. Inoltre è intubata e collegata a un respiratore automatico. A causa dell’incidente, la 79enne ha riportato anche fratture alle costole, contusioni polmonari, fratture scomposte ad entrambi i femori e ha un’insufficienza respiratoria grave. I medici hanno dovuto effettuare diverse trasfusioni di sangue a causa delle emorragie.

L'incidente al porto di Napoli

L’incidente è avvenuto il 17 giugno, mentre il porto napoletano era affollato da migliaia di persone, tra chi tornava dalla gita domenicale nelle isole del golfo e le tante famiglie che stavano visitando lo scalo nella giornata del 'Porto aperto', voluta dalle autorità per farlo conoscere alla città. Al varco Immacolatella, durante le manovre di imbarco sul traghetto veloce diretto da Napoli a Palermo, un'auto è caduta dal ponte schiacciando due persone che si trovavano sotto: il cittadino indonesiano di 79 anni, che è morto sul colpo, e la connazionale che si trovava con lui e che è ora ricoverata. L'iniziativa di ‘Porto aperto’ è stata immediatamente sospesa per lutto. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale, Pietro Spirito, ha testimoniato ''solidarietà e vicinanza alla vittima ed alla persona ferita''. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e in particolare gli uomini della Capitaneria di porto che gestiscono l'indagine. La società GNV, a cui appartiene la nave coinvolta, ha diffuso un comunicato per spiegare che, "durante le operazioni di imbarco, si è verificato un incidente a bordo".