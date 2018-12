Vegano aggredito a Milano: tre arrestati liberi, uno ai domiciliari

Dei quattro studenti liceali arrestati per aver insultato e rapinato un cliente di un ristorante vegano nel centro di Milano, tre sono stati rimessi in libertà e il quarto è finito agli arresti domiciliari: solo lui è stato ritenuto responsabile della vicenda assieme a un quinto giovane non ancora identificato. Lo ha deciso il gip Livio Cristofano che ha convalidato gli arresti del pm David Monti ma ha disposto la misura cautelare dei domiciliari solo per uno, un 18enne, mentre i suoi tre amici sono tonati liberi per non aver commesso il fatto.

L'aggressione

L'episodio si è verificato nella zona Porta Romana attorno alle ore 22.15 di meroledì 23 maggio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i ragazzi avrebbero iniziato a rivolgere insulti ("Vegani di m...", "fate schifo", "che c... state mangiando") a due fratelli che stavano cenando in un ristorante vegano. Uno dei due, un 32enne, avrebbe reagito alle provocazioni affrontando il gruppo. Non appena girato l'angolo esterno del locale, i ragazzi hanno iniziato ad aggredirlo con calci e pugni, per poi derubarlo di giacca, cellulare e portafogli. I due fratelli hanno poi chiamato i carabinieri. Gli aggressori si erano già dati alla fuga ma sono stati individuati grazie alle descrizioni fornite da alcuni clienti e rintracciati in un parco poco distante.