Periferie, Antonio Decaro risponde alla videolettera di Riccardo Bocca

Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro ha risposto alla videolettera che Riccardo Bocca gli ha indirizzato al termine della puntata di "Hashtag24, l'attualità condivisa" dedicata alle periferie e andata in onda mercoledì 9 maggio su Sky Tg24 HD.

Decaro: "Tutti i cittadini hanno pari dignità"

"Grazie per aver dato spazio alla proposta del ministero delle città - ha scritto Decaro in un tweet - che nasce prima di tutto per ribadire un principio che da sindaco provo a coltivare con tante difficoltà: tutti i cittadini hanno pari dignità, a prescindere dal loro quartiere di residenza". Nella videolettera, Riccardo Bocca, ha chiesto al sindaco Decaro di porre massima attenzione al maxi piano da circa 4 miliardi di euro messo a punto dal Governo in carica e ha suggerito la creazione di un "sottosegretariato alle periferie".

Marracash: "Le periferie italiane sono differenti tra loro"

Intervenendo ad hashtag24, il rapper Marracash ha detto: "Ci sono tante differenze tra le periferie italiane. A Milano e in Barona, la forma di controllo del territorio come c'è a Roma con i Casamonica o a Napoli, a Catania, non è così forte. Malgrado abbia visto nella mia vita anche una delinquenza che non è solo micro, non ho mai sentito una cosa così forte nel mio quartiere o a Milano in generale come quella che è accaduta alla Romanina a Roma".

