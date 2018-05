"Seeds and Chips 2018", al via a Milano il summit su food innovation

La Food innovation in tutte le sue forme, dal cibo del futuro alla tecnologia che sta cambiando il modo in consumare i pasti in tavola, sarà al centro del summit "Seeds&Chips - The Global Food Innovation". L’evento si svolge dal 7 al 10 maggio presso MiCo Milano: quattro giorni di conferenze e incontri con più di 200 speaker internazionali, investitori e policy maker da tutto il mondo per confrontarsi sulle maggiori sfide globali.

L'acqua al centro del dibattito

La quarta edizione del Summit rappresenta inoltre una tappa cruciale del percorso intrapreso a livello mondiale nel 2015, quando il cibo e l'ambiente sono diventati protagonisti del dibattito sul futuro: da Expo fino all'accordo sul clima di Parigi. Seeds&Chips vuole continuare a mantenere Milano e l'Italia al centro del dibattito a livello internazionale anche su questi importanti temi. Un focus speciale sarà dedicato al tema dell'acqua, una delle maggiori sfide dei prossimi anni a livello globale: a tal proposito è stata lanciata la Call for Ideas WaterFirst!, una campagna per sviluppare progetti e innovazioni per l'uso sostenibile dell'acqua che ha raccolto 65 progetti da 23 Paesi e 4 continenti. Dei 30 progetti finalisti, 5 si aggiudicheranno un contributo di "ospitalità" per il viaggio e l'alloggio a Milano, e il progetto più votato tra i migliori 5 vincerà un premio di 10mila euro dedicato all'Ambasciatore Giorgio Giacomelli, diplomatico milanese scomparso lo scorso anno, membro onorario dello UN Advisory Board on Water and Sanitation.

Insetti e cibi del futuro

Non mancherà uno spazio dedicato alle abitudini alimentari destinate ad imporsi sulle nostre tavole. Tra queste c’è senza dubbio il consumo di insetti: diverse startup degli insetti edibili saranno presenti in un'area dedicata, e il fondatore di Bugsolutely, Massimo Reverberi, ha illustrato questo nuovo mercato il primo giorno della manifestazione nel corso della sessione Food & Health - The Future of Nutrition.

Gli Interventi

Ad aprire il summit è stato Howard Schultz, presidente esecutivo di Starbucks. nella giornata di martedì 8 maggio, invece, l'ospite di eccezione sarà l'ex Segretario di Stato americano, John Kerry, che interverrà parlando degli impatti del sistema alimentare sul clima globale e delle politiche sostenibili. Tra gli interventi da segnalare anche quello di Sam Kass, chef-consigliere dell'ex Presidente USA Barack Obama e artefice della rivoluzione salutista alla Casa Bianca; Kerry Kennedy, presidente del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights; Howard-Yana Shapiro, Chief Agricultural Officer di Mars Incorporated, una delle menti più influenti della rivoluzione del food per le grandi aziende alimentari; Nicolas Jammet, tra i delegati presidenziali inviati da Michelle Obama a EXPO 2015 e co-founder di Sweetgreen, tra le migliori espressioni dell'innovazione nel fast food; Selina Juul, Founder e Chairman di Stop Wasting Food, colei che ha iniziato la lotta contro lo spreco di cibo in Danimarca.

I premi all'innovazione

Infine, il 10 maggio verranno assegnati i Seeds&Chips Awards, i premi di Seeds&Chips per i progetti più innovativi. L'edizione di quest'anno sarà inoltre patrocinata da Commissione Europea, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, Regione Lombardia, Comune di Milano, Ismea e World Food Programme (WFP) Italia e promuoverà ShareTheMeal, la prima app contro la fame nel mondo. Grazie a questa collaborazione, parte del ricavato della vendita dei biglietti del Summit sarà infatti utilizzato a sostegno delle popolazioni della Nigeria assistite dalle operazioni di emergenza alimentare del WFP.