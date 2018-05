A Roma l'addio a Pamela. Famiglia: contro barbarie vogliamo giustizia

"Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia". È intervenuto così lo zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia, Marco Valerio Verni, davanti alla chiesa Ognissanti di via Appia Nuova, a Roma, dove si svolgono i funerali (FOTO) della ragazza romana uccisa e fatta a pezzi a fine gennaio a Macerata. "Lo faremo per lei - ha detto - per la sua famiglia e per tutto il mondo civile perché questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie". A dare l’ultimo saluto alla ragazza anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha abbracciato a lungo la mamma della giovane, e il sindaco di Macerata Romano Carancini: entrambi hanno proclamato il lutto cittadino nelle due città.

Tante corone di fiori, anche di Luca Traini

Amici con indosso magliette con una foto di Pamela, un cuore e la scritta "da qui nessuno potrà mai portarti via", foto della ragazza sorridente, libri delle dediche, palloncini bianchi e fiori. È grande la commozione tra la folla presente per dare l'ultimo saluto a Pamela. Davanti all'altare, la bara bianca della ragazza coperta da un grosso cuscino di rose rosse dei genitori, una sua foto sorridente e un palloncino a forma di cuore rosa con su scritto "Ciao Pamela". Tra le numerose corone di fiori, quella della sindaca di Roma, della nonna Giovanna, dei professori e di Luca Traini, l'uomo che per “vendicare” la ragazza sparò all'impazzata a Macerata contro alcuni migranti qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della ragazza.

Il parroco: “Non lasciatevi rubare la speranza”

"Il signore è con voi, vi accompagna", ha detto il parroco della chiesa Ognissanti rivolgendosi ai tanti giovani presenti e ricordando che Pamela era nel primo gruppo di cresima quando diventò parroco della chiesa sull'Appia Nuova. "Non lasciatevi rubate la speranza sul vostro futuro - ha aggiunto don Francesco - Pamela è tornata a casa e ora vogliamo stringerla con un forte abbraccio spirituale per farle sentire tutto il nostro amore. Con umiltà chiediamo perdono di tutte le nostre mancanze".

Data ultima modifica 05 maggio 2018 ore 12:09