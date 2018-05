Primo maggio, i robot ci ruberanno il lavoro?

L'interrogativo circola da anni: i robot ci ruberanno il lavoro? C'è chi, questa domanda, l'ha trasformata in un sito internet che si chiama proprio “Will robot take my job?”. Basta inserire un mestiere, per sapere quali probabilità ci sono - che in un futuro non troppo lontano - sparisca. Il postino, ad esempio, ha il 68% di probabilità di sparire. Per calcolare la risposta, il sito estrapola i dati contenuti nel celebre studio "The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?”, pubblicato da due ricercatori di Oxford, Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne.

I rischi per l'Italia

Lo studio da cui prende spunto “Will robot take my job?” riguarda il mercato Usa. Ma quali sono i rischi per l'Italia? Secondo una recente ricerca del think tank Bruegel, in un'economia come la nostra, l'introduzione di un robot ogni mille lavoratori comporta una perdita di 75mila posti di lavoro. Ma niente allarmi, almeno per il momento. Macchine e algoritmi possono cambiare un mestiere o rimpiazzarlo. Ma, come sottolineano gli esperti del settore, dietro a una macchina ci vuole sempre una persona che la programmi. È da qui che possono nascere opportunità per nuovi lavori.

Il robot che monta la sedia Ikea: l'esperimento

Che la materia non sia così semplice lo dimostra un recente esperimento della Nanyang Technological University di Singapore pubblicato da Science Robotic. Gli scienziati hanno messo a confronto persone e robot nel nel montaggio di una sedia Ikea. Gli ultimi hanno impiegato meno tempo ma soltanto dopo vari tentativi di assemblaggio e dopo aver distrutto vari kit. In un futuro incerto c'è però un punto su cui tutti sembrano concordare: l'istruzione e lavori come quello dell'insegnante sono destinati a resistere. Sempre secondo il sito “Will robot take my job?”, la probabilità che il mestiere sparisca è dello 0,44%. È anche tra i banchi di scuola che si scrive il futuro del mondo.

