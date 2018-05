Incidente sul lavoro a Lerici, morto dopo caduta da cinque metri

Nella serata del 30 aprile un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di cinque metri all’interno del centro 'Enea' di Santa Teresa a Lerici, in provincia di La Spezia. Trovato a terra da un collega al cambio turno, le condizioni dell’operaio sono apparse fin da subito disperate. Nonostante l'intervento dei soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le cause che hanno portato all’incidente sono in corso di accertamento.