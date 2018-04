Mostre e parchi archeologici, i musei aperti nel ponte del 1 maggio

Una Festa dei lavoratori dedicata alla cultura. Gran parte dei musei statali e alcuni musei civici, infatti, rimarranno aperti martedì primo maggio per consentire a turisti e cittadini di ammirare i tesori delle città italiane. Nello specifico, fa sapere il ministero dei Beni culturali, i principali musei, aree archeologiche e monumenti statali resteranno aperti nei soliti orari. Molti siti culturali, inoltre, osserveranno un’apertura straordinaria lunedì 30 aprile per un lungo ponte all’insegna dell’arte.

Dal Colosseo al Palazzo Ducale di Mantova

Tra i punti di interesse che apriranno le porte ai visitatori e che rimarranno aperti per tutto il ponte (da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio) ci sono: la Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia, il Museo di Palazzo Ducale di Mantova, i Musei Reali di Torino, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Museo del Castello di Miramare a Trieste, gli Scavi di Pompei, il Parco Archeologico di Paestum, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il Parco Archeologico di Ercolano, la Galleria Nazionale delle Marche nel Palazzo Ducale di Urbino, il Museo Nazionale Archeologico di Taranto e il Colosseo. Nella Capitale, però, il primo maggio rimarranno chiusi i musei civici e i Musei Vaticani.

A Roma la mostra del World Press Photo 2018

Durante il ponte del primo maggio saranno visitabili anche diverse mostre in tutto il Paese. A Roma, in particolare, lo scorso 27 maggio ha aperto i battenti, presso il Palazzo delle Esposizioni, il World Press Photo 2018, che mette a disposizione dei visitatori le fotografie selezionate dal celebre Premio World Press Photo. Tra le opere esposte anche lo scatto vincitore di quest’anno, scelto nella categoria Spot News, realizzato da Ronaldo Schemidt. La fotografia ritrae un ragazzo in fuga, avvolto dalle fiamme, durante una manifestazione nel maggio del 2017, organizzata a Caracas, in Venezuela, contro il presidente Maduro. Il primo maggio, romani e turisti potranno visitare anche le mostre 'The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains' al Macro e 'Turner. Opere dalla Tate' al Chiostro del Bramante. Aperta il fine settimana, ma chiusa martedì 1 maggio, "Gli architetti di Zevi. Storia e controstoria dell'architettura italiana 1944-2000", una mostra, allestita al Maxxi fino 16 settembre, che celebra i cento anni dalla nascita di Bruno Zevi e il suo contributo al dibattito sull'architettura nel dopoguerra.

Vincenzo Frattini al Castello Aragonese di Ischia

Dal 28 aprile al 17 giugno (con apertura anche il primo maggio), il Castello Aragonese di Ischia accoglie la personale di Vincenzo Frattini dal titolo "La dipendenza sensibile alle condizioni iniziali". La mostra, aspirando a reinterpretare la teoria del caos tramite le arti visive, offre al pubblico 17 tra opere a parete, sculture, installazioni e video dell'artista salernitano per documentarne gli ultimi dieci anni di attività.

Aperture speciali anche a Milano e a Venezia

Coma già accaduto in occasione del 25 aprile, anche il primo maggio a Milano saranno visitabili dalle 9,30 alle 19,30 le mostre di Palazzo Reale 'Dürer e il Rinascimento europeo', 'Italiana. Storia della moda dal 1971 al 2001' e 'Impressionisti e Avanguardie dal Philadelphia Museum of Modern Art', mentre al Pac, Padiglione d'Arte Contemporanea, si potrà ammirare l’esposizione 'Teresa Margolles'. Aperti anche il Museo del Novecento e il Museo delle Culture (Mudec). A Venezia, oltre a molti musei aperti per tutto il ponte, da Palazzo Ducale al Museo Correr, dal Museo del Vetro a Ca' Rezzonico, il primo maggio sarà l'occasione anche per visitare gratuitamente le collezioni permanenti di ben nove strutture: Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca' Pesaro, Museo del Settecento Veneziano, Museo di Palazzo Mocenigo, Museo del Vetro di Murano, Museo del Merletto di Burano, Casa di Carlo Goldoni e Museo di Storia Naturale.