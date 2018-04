Turista scippato a Milano: rubato orologio da 90mila euro

Un turista indonesiano di 52 anni è stato scippato del proprio orologio. Valore del colpo: 90mila euro. È successo in via Giardino, in pieno centro a Milano. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in pochi giorni.

La dinamica del furto

L'uomo, attorno alle 22.30 del 22 aprile, era con un gruppo di amici nel capoluogo lombardo, affollato per il Salone del Mobile. Si è separato dal gruppo per scattare delle foto, ma in quel momento è stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto che gli ha strappato l'orologio, con l'aiuto di un complice. I due sono scappati a piedi facendo perdere le proprie tracce.



Il precedente

Il 20 aprile, sempre nel centro di Milano, si è verificato un caso analogo. La vittima, un turista filippino di 42 anni, ha denunciato il furto del proprio orologio, del valore di 150 mila euro. Al momento dello scippo, attorno all'1 e 40, si trovava in via Baracchini, non lontano da piazza Duomo. La vittima era all'esterno di un locale quando è stato accerchiato da tre uomini che lo hanno distratto e infine gli hanno sfilato un orologio di marca. Ha inseguito i rapinatori lungo via Albricci ma non è riuscito a raggiungerli. Sul caso indagano i carabinieri che stanno raccogliendo le immagini delle telecamere per individuare i responsabili.