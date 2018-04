Trattativa Stato-mafia, dopo 5 anni di processo arriva la sentenza

Quasi cinque anni di processo, più di duecento udienze e altrettanti testimoni: boss, politici e carabinieri accusati di aver intavolato un dialogo tra la mafia e le istituzioni. È attesa intorno alle 16 di oggi, 20 aprile, la sentenza nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo.

Il processo

I giudici della Corte d'Assise di Palermo sono entrati in camera di consiglio lunedì scorso. La fase processuale è cominciata nel 2013. Il processo si è aperto su una presunta negoziazione tra importanti funzionari dello Stato italiano e rappresentanti di Cosa nostra finalizzata a fare cessare gli attentati e le stragi del 1992-93. Obiettivo: indurre lo Stato a piegarsi alle richieste di Cosa nostra, ponendo fine alla "stagione stragista" in cambio di un'attenuazione delle misure detentive previste dall'articolo 41 bis. Il pool di Palermo guidato da Giovanni Falcone aveva condannato ad anni di carcere duro (isolamento, sorveglianza del detenuto e contatti limitati con l’esterno) centinaia di mafiosi, proprio in funzione del 41 bis.

Gli imputati

Il processo vede imputati i boss mafiosi Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Antonino Cinà (Totò Riina è morto a novembre), gli ex alti ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. E ancora l’imprenditore Massimo Ciancimino (che deve rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa e calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro), l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e l'ex ministro Nicola Mancino, che deve rispondere del reato di falsa testimonianza. Tutti gli altri sono accusati di violenza a Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato.

Le pene richieste

Nel gennaio scorso i pubblici ministeri Roberto Tartaglia, Vittorio Teresi e i sostituti della Procura nazionale antimafia Nino Di Matteo e Francesco Del Bene, avevano formulato le richieste di condanna: 15 anni di reclusione per il generale Mario Mori, 12 anni per il generale Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno. Dodici anni anche per Marcello Dell'Utri. Proposti 6 anni di carcere per Nicola Mancino. La pena più alta - 16 anni - è stata chiesta per il boss Leoluca Bagarella; 12 anni per Antonino Cinà. Fra le richieste poi lo stop alla prescrizione per Giovanni Brusca, una condanna a 5 anni a Ciancimino per calunnia e il non doversi procedere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, perché prescritto.