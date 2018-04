Terremoto, nuova scossa di magnitudo 3.4 a Pieve Torina nella notte

La terra continua a tremare nelle Marche, dove alle 2 di questa notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 a due chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata. È stato il più forte di quattro episodi, considerando solo quelle pari o superiori a magnitudo 2, rilevati dalla mezzanotte nella zona, tra cui un altro di magnitudo 2.9 all'1:52. Tuttavia, non si segnalano danni ulteriori a quelli causati dal sisma di intensità 4.6 che ieri mattina (FOTO), alle 5.11, ha colpito la regione con epicentro a due chilometri da Muccia, sempre in provincia di Macerata.

Il terremoto di ieri

Il sisma di ieri, il cui epicentro è stato individuato a nove chilometri di profondità è stato avvertito anche in Umbria, nel Lazio e in Abruzzo. A Pieve Torina, alcune famiglie che vivevano nelle casette sono state fatte evacuare e a Muccia è crollato il campanile della Chiesa del 600 Santa Maria di Varano. Alla scossa sono seguite poi 20 repliche in circa due ore, tre delle quali con magnitudo tra 3 e 4.

Una sequenza sismica iniziata nel 2016

Anche la scossa di stanotte, come quelle di ieri, fa parte della sequenza sismica che si è attivata il 24 agosto 2016. Una lunghissima serie che ormai da un anno e mezzo continua a scuotere l'Italia centrale e che è probabilmente destinata a durare ancora. "Da un mese ha iniziato a mobilizzarsi la zona che si trova nel margine settentrionale del volume che si è attivato il 24 agosto 2016 - ha spiegato ieri il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni - All'inizio abbiamo assistito a poche decine di eventi, poi sono diventati 200, la settimana scorsa sono diventati 300".