Pi Greco Day, Google celebra con un doodle il re dei numeri

Anche Google celebra il Pi Greco Day, il giorno (14 marzo) dedicato al re dei numeri: 3,14. E lo fa con un doodle pensato per l'occasione e che festeggia il 30esimo anniversario della ricorrenza. La data non è scelta a caso: nei Paesi anglosassoni, dove il mese viene prima del giorno, viene scritta proprio come "3,14" (cioè come le prime tre cifre del Pi Greco). Pi Greco Day: il 14 marzo si festeggia la famosa costante matematica

Cos'è e a cosa serve il Pi Greco

Questa giornata vuole essere soprattutto l'occasione per avvicinare le ragazze e i ragazzi alla matematica. La prima celebrazione si è tenuta nel 1988 a San Francisco, per iniziativa del fisico statunitense Larry Shaw, e nel corso degli anni il 14 marzo è diventato un appuntamento sempre più sentito, tanto da arrivare a diventare anche il protagonista di Google. Del resto, il Pi Greco è una costante matematica che rientra in moltissime leggi della fisica. Rappresentato graficamente dalla lettera greca "π", Pi simboleggia il rapporto tra la lunghezza della circonferenza di un cerchio e il suo diametro (distanza da un lato all'altro passando per il centro). Innumerevoli le sue applicazioni pratiche: è fondamentale, per esempio, per calcolare le orbite dei satelliti, per prevedere l'andamento dei mercati finanziari e per studiare la propagazione delle onde elettromagnetiche, cioè quelle con cui comunicano anche gli smartphone.