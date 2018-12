LIVE Situazione neve: ancora gelo sull’Italia, disagi al Centro-Nord

Nuova ondata di maltempo sull’Italia: nevica ancora, ma sono attese temperature più miti e umide. Il grande freddo portato da Burian si sta attenuando, ma pioggia e neve a bassa quota sono previste anche per i prossimi giorni al Nord mentre al Sud si toccano già i 20 gradi. (LE PREVISIONI)

La situazione - Nevica al Nord, con le precipitazioni più intense che oggi interesseranno, tra le altre città, Torino, Cuneo, Bologna, Parma e Reggio Emilia. Nevica già da stanotte in Veneto, a Milano Nevica al Nord, con le precipitazioni più intense che oggi interesseranno, tra le altre città, Torino, Cuneo, Bologna, Parma e Reggio Emilia. Nevica già da stanotte in Veneto, a Milano (FOTO) , a Firenze e a Genova.

Scuole chiuse - Molti gli istituti scolastici chiusi per via del maltempo. Neve e ghiaccio hanno imposto la chiusura delle scuole a L'Aquila per oggi, 1 marzo. Chiuse anche le aule scolastiche di Napoli, come già annunciato in precedenza, e nel vesuviano. La stessa decisione è stata presa anche in altre zone d'Italia, come a Rimini, Forlì, Ferrara e Ravenna, oltre che in diverse località dell'Appennino. A Roma, invece, scuole aperte. Per domani, 2 marzo, toccherà agli alunni di molti Comuni del Nord Italia rimanere a casa.