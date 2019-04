Sfregiata con acido, il giudice: Eddy voleva cancellare Gessica Notaro

Un uomo "malvagio" spinto da un movente "irragionevole e inaccettabile". Questa la motivazione della sentenza di condanna a 10 anni per Eddy Tavares, il cittadino capoverdiano che il 10 gennaio 2017 sfregiò con l'acido la giovane modella riminese e sua ex fidanzata Gessica Notaro.

La motivazione del giudice

Secondo il giudice Fiorella Casadei, che lo scorso 20 ottobre ha pronunciato la sentenza di condanna nei confronti dell'uomo, "solo la malvagità sottesa al suo agire, derivata da un'autostima di sé priva di senso critico e anzi potenziata da quel forte senso di essere in grado di imporsi sull'altro con ogni altro mezzo, fino ad annullarne la volontà, aveva spinto Tavares ad aggredire la ex fidanzata, totalmente inerte e indifesa, fino ad attentare con effetti irreversibili la sua persona nella sfera più significativa, sfigurandone il volto e cancellandone per sempre i tratti caratterizzanti". Il giudice parla anche di un movente "irragionevole e inaccettabile secondo i canoni del comune sentire e i principi di una persona di media moralità".

La condanna di Tavares

Il 29enne Eddy Tavares è stato condannato con rito abbreviato lo scorso 20 ottobre a dieci anni di prigione per lesioni gravi, dopo aver sfregiato con l'acido l'ex fidanzata. Il gup presso il Tribunale di Rimini, Fiorella Casadei, ha rigettato la richiesta del pm che aveva proposto per l'uomo 12 anni di reclusione, rilevando, però, le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della crudeltà. Tavares, che sarà espulso dall'Italia al termine della pena, è stato inoltre condannato a pagare a Notaro un risarcimento di 230mila euro. L'uomo ha aggredito l'ex fidanzata, allora 28enne, nella notte del 10 gennaio 2017 quando le spruzzò dell'acido in volto lasciandola sfigurata. A quel tempo, Tavares era già stato denunciato per stalking ed era soggetto a un divieto di avvicinamento a Gessica.