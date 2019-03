Aggredisce donna per rapinarla,arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 4 MAR - Ha aggredito una donna per rapinarla della borsetta, ma è stato arrestato poco dopo dalla polizia. Il fatto è successo nella serata di ieri a Catanzaro.

La donna stava scendendo dalla sua auto per farie rientro a casa quando è stata avvicinata dall'uomo che con la scusa di chiederle un'informazione, l'ha strattonata impossessandosi della borsetta per poi fuggire. La donna ha subito chiamato il 113. Gli agenti di una volante, dopo essersi fatti dare una descrizione dell'aggressore, hanno iniziato le ricerche individuando poco dopo un 44enne catanzarese, T.G. quale autore del fatto. Gli agenti hanno anche recuperato, in una strada vicina a quella dell'aggressione, la borsa della vittima. Dopo l'arresto, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato posto ai domiciliari. La donna è dovuta ricorrere alle cure dei medici del 118, chiamati dalla polizia, che le hanno diagnosticato alcuni traumi riportati nella colluttazione e giudicato guaribili in 10 giorni.