Il termometro impazzito dell'Atlantico minaccia il clima europeo

Uno studio pubblicato su Nature Climate Change ribalta una certezza: la corrente che mitiga il clima europeo non collassa solo se si supera una certa soglia di gradi, ma se ci si arriva troppo in fretta. E il mondo sta accelerando, mentre gli oceani toccano nuovi record di calore
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