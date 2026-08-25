Groenlandia, si stacca isola ghiaccio grande quanto Manhattan

Ha un’estensione di 76 chilometri quadrati e uno spessore fino a 150 metri il blocco di ghiaccio che il 4 agosto si è staccato ghiacciaio Petermann, nel Nord-Ovest della Groenlandia. Il momento è stato documentato dai radar dell’ESA, l’Agenzia spaziale europea. "Avevamo previsto questo distacco da anni; vederlo accadere è un potente promemoria di quanto velocemente possano cambiare questi sistemi", spiega Adam Garbo dell'Università di Ottawa Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È grande quanto tutta Manhattan l’enorme blocco di ghiaccio che si è staccato dal ghiacciaio Petermann, nel Nord-Ovest della Groenlandia. Un’isola vera e propria con un’estensione di 76 chilometri quadrati e uno spessore fino a 150 metri. La frattura è avvenuta il 4 agosto ed è stata documentata dai radar dell’ESA, l’Agenzia spaziale europea: le immagini satellitari della missione europea Copernicus Sentinel-1 hanno mostrato un rapido deterioramento lungo la lingua di ghiaccio già dal 3 agosto, culminato nel distacco definitivo il giorno successivo. Per gli scienziati il fenomeno testimonia il mutamento dei sistemi dei ghiacci nel territorio: si tratta infatti del più grande evento di distacco registrato nell'Artico dal 2020 e la maggiore perdita di ghiaccio galleggiante per il ghiacciaio Petermann dal 2012.

www.esa.int

Scienziato: "Sistemi cambiano velocemente" "Avevamo previsto questo distacco da anni; vederlo accadere è un potente promemoria di quanto velocemente possano cambiare questi sistemi", ha spiegato Adam Garbo dell'Università di Ottawa. Da anni, un team di ricerca internazionale formato dalle Università di Ottawa, Stirling, Lancaster, Leeds e dal Canadian Ice Service, nell'ambito del progetto ARCTEX finanziato dall'ESA, tiene monitorato l’evento in tempo reale. Grazie al lungo lavoro degli scienziati e ai dati interferometrici forniti dai satelliti Sentinel-1C e Sentinel-1D, si è potuto tracciare con precisione millimetrica l'espansione delle crepe iniziata mesi prima, accelerata dall'azione delle maree oceaniche. Leggi anche Virus zombie preistorici in Siberia, rischi se riaffiorano dai ghiacci