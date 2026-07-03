Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sostenibilità, Rapporto Onesc: "Italiani consapevoli necessità cambiamento ma poco attivi"

Ambiente

Il Rapporto sulla Nuova economia sociale e civile di NeXt e Banca d'Italia evidenzia una frattura nel nostro Paese tra la consapevolezza della necessità di cambiamento (l'88% chiede nuovi modelli di consumo) e la scarsa messa in pratica, con un indicatore Nesc medio di 0,55 su 1. Nonostante i livelli più alti di economia civile corrispondano a una maggiore soddisfazione di vita, emerge un paradosso dovuto alla scarsa leggibilità delle informazioni sulla sostenibilità e alla mancanza di conoscenza dei criteri ESG

Pubblicato il 'Rapporto sulla Nuova economia sociale e civile', curato da NeXt Nuova economia per tutti e realizzato con il supporto di Banca d'Italia nell'ambito dell'Osservatorio nazionale Onesc. Il documento scatta una fotografia del Paese, tra desiderata e comportamenti reali. I dati del Rapporto indicano gli italiani consapevoli delle necessità di un cambiamento, ma poco attivi e scarsamente informati.

 

L’indagine ha intercettato oltre 6000 cittadini e rilevato, da un lato, la relazione tra nuova economia e benessere di vita e, dall’altro, i livelli di nuova economia che le persone hanno e che mettono in pratica nella vita quotidiana. L'Indicatore composito della nuova economia sociale e civile (Nesc) è calcolato a partire da otto determinanti: la capacità di pensiero, l’intelligenza relazionale, le emozioni funzionali, il livello di virtù, la consapevolezza, la conoscenza e le azioni della nuova economia sociale e civile e il livello di partecipazione. Il livello medio complessivo, su una scala da 0 a 1, si attesta nell’ordine di un valore pari a 0,55. 

"Mettendo in relazione livello di nuova economia e soddisfazione di vita - si legge in una nota -, vediamo che a livelli Nesc sopra la media corrispondono maggior benessere e felicità, passando da 6,28 a 7,32. E' naturale pensare che le persone tendano a migliorare i propri livelli di nuova economia per migliorare di conseguenza la propria soddisfazione di vita, ma invece assistiamo a un fenomeno 'paradossale', in cui si nasconde una profonda frattura tra l'intenzione dei cittadini e la loro capacità di azione pratica".

 

L’88% delle persone intervistate ritiene molto urgente il cambio dei modelli di consumo e l’80% il cambio dei modelli di produzione, ma allo stesso tempo il 41% dello stesso campione non cerca mai informazioni sulla sostenibilità e il 77% non conosce o ha solo sentito parlare dei criteri Esg.

 

"Questo fenomeno - prosegue la nota - ha due principali spiegazioni: da un lato prende le mosse dal lemon market di Akerlof, in cui in presenza di informazioni scarse il mercato tende a premiare i venditori qualitativamente peggiori, dall’altro sono figlie di un sistema progettato per misurare e comunicare efficienza produttiva e qualità tecnica, non impatto civile. La necessità non è quindi di aggiungere informazioni sulla bontà della sostenibilità, ma di renderle maggiormente leggibili e fruibili". 

 

FOTOGALLERY

1/5
Lifestyle

I giovani e il vino: qualità e sostenibilità al centro delle scelte

Negli ultimi anni, i giovani hanno iniziato a prestare sempre più attenzione alla qualità e alla sostenibilità del vino che bevono e spesso lo preferiscono ai cocktail

Vai alla Fotogallery

Ambiente: Ultime notizie

Sostenibilità, Onesc: "Italiani sanno che serve svolta ma poco attivi"

Ambiente

Il Rapporto sulla Nuova economia sociale e civile di NeXt e Banca d'Italia evidenzia una frattura...

Comuni Ricicloni 2026, sono 675 le città "rifiuti free". Il report

Ambiente

Tornano a crescere nel 2026 in Italia i comuni rifiuti free, cioè quelli che mantengono la...

Marmolada, ghiacciaio in "equilibrio critico" al momento del crollo

Ambiente

La ricerca, pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters, ricostruisce le...

Clima, in Italia mari sempre più caldi e prosegue la crisi idrica

Ambiente

Nel nostro Paese le temperature dei mari lo scorso anno hanno stabilito nuovi record. È...

Follonica, trovato spiaggiato uno squalo capopiatto di 4 metri

Ambiente

Ritrovato senza vita tra gli scogli, l'esemplare conferma la rarità di una specie che normalmente...

Ambiente: I più letti