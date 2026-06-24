BluSeed mira anche a generare ricadute positive sulla comunità

Il progetto, coordinato dal Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) dell’Università degli Studi della Tuscia, vuole contribuire alla ricostituzione di popolazioni naturali stabili e vitali in habitat storicamente favorevoli, attraverso un intervento attentamente pianificato e accompagnato da attività di monitoraggio ecologico, genetico e demografico. Inoltre, l'iniziativa mira a generare ricadute positive sulla comunità ponzese, in termini sia economici per la pesca sia di sostenibilità a lungo termine dei modelli di sfruttamento della risorsa. Le operazioni in mare si sono svolte grazie al prezioso supporto del Comune di Ponza, della Guardia di Finanza, che ha partecipato anche con il nucleo sommozzatori della stazione navale di Civitavecchia, della Capitaneria di Porto di Ponza, nonchè dei diving locali Odysea Diving e Ponza Diving. L'azienda ha anche permesso a bambini e bambine dell’isola di assistere da vicino, partecipando attivamente alle operazioni di rilascio.