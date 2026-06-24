I capodogli comunicano attraverso diversi “dialetti” in varie zone del Mediterraneo. A rivelarlo è uno studio internazionale pubblicato sulla rivista della Royal Society , secondo cui questa specie di cetaceo utilizzerebbe modalità differenti per comunicare con i propri simili. Il capodoglio infatti comunica vocalmente attraverso sequenze di brevi click, cioè impulsi acustici ad alta frequenza per l'ecolocalizzazione e la comunicazione sociale. Ma secondo i ricercatori, questo “schema ritmico, noto come dialetto, può variare tra i diversi gruppi matriarcali”, riferisce il Guardian . Un animale "si associa quindi a un altro solo se condivide lo stesso dialetto e appartiene allo stesso clan vocale", riporta ancora il quotidiano britannico.

La comunicazione dei capodogli

Come spiega Luke Rendell, ricercatore dell'Università di St Andrews e coautore dello studio, citato dal Guardian, "il dialetto viene utilizzato dal capodoglio per formare strutture sociali, all'interno delle quali questi animali cooperano". Nello specifico, gli studiosi hanno analizzato le registrazioni idrofoniche, effettuate nell'arco di 112 giorni, tra il 2003 e il 2021, nella zona della Fossa Ellenica vicino alla Grecia, nel Mediterraneo orientale e intorno alle Isole Baleari, nel bacino occidentale. Al termine della ricerca, il team ha evidenziato due differenti dialetti dei capodogli del Mediterraneo.

Due dialetti diversi

Nonostante la maggior parte dei “dialetti” dei capodogli fossero composti da sequenze di 4 click sia nel bacino orientale che in quello occidentale, è emersa una differenza di intervallo: le specie del bacino occidentale prediligerebbero una sequenza di clic a intervalli regolari seguiti da una pausa più lunga e poi da un altro clic, mentre quelle del bacino orientale utilizzerebbero una versione più veloce. Come suggerisce ancora Rendell, “un gruppo di capodogli si è separato da una popolazione principale e ha iniziato a cambiare anche il proprio dialetto”.